Ο Ελ Καμπί υπέγραψε αναμνηστικά από τον τελικό του Conference στο αεροδρόμιο

Η υπέροχη στιγμή με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να υπογράφει ένα τεράστιο αναμνηστικό κάδρο από τον τελικό του Conference League. Αποστολή στην Αστάνα: Δημήτρης Τομαράς

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει για την Αστανά όπου την Τρίτη (09/12-17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι σ' ένα κρίσιμο ματς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Εκεί οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών, όταν έγιναν αντιληπτοί από οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, τους συζητήθηκε να βγάλουν φωτογραφίες και να υπογράψουν αυτόγραφα, πράγμα που έκαναν με περίσσεια χαρά.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος κλήθηκε μάλιστα να υπογράψει ένα υπέροχο μεγάλο κάδρο, αναμνηστικό από τον τελικό του Conference League με την Φιορεντίνα.

