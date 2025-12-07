Ολυμπιακός: Ο Ελ Καμπί υπέγραψε αναμνηστικά από τον τελικό του Conference στο αεροδρόμιο
Η αποστολή του Ολυμπιακού βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει για την Αστανά όπου την Τρίτη (09/12-17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι σ' ένα κρίσιμο ματς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Εκεί οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών, όταν έγιναν αντιληπτοί από οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, τους συζητήθηκε να βγάλουν φωτογραφίες και να υπογράψουν αυτόγραφα, πράγμα που έκαναν με περίσσεια χαρά.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος κλήθηκε μάλιστα να υπογράψει ένα υπέροχο μεγάλο κάδρο, αναμνηστικό από τον τελικό του Conference League με την Φιορεντίνα.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Η τρομερή αναλογία γκολ ανά αγώνα του Ελ Καμπί κι εκείνοι που βρίσκονται μπροστά του
Δείτε το βίντεο του Gazzetta με τον Ελ Καμπί να υπογράφει το κάδρο
🔴🖊️ Ο Αγιουμπ Ελ Καμπί υπογράφει αναμνηστικά του τελικού κόντρα στην Φιορεντίνα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 7, 2025
📍 Αποστολή στην Αστάνα: Δημήτρης Τομαράς.#olympiacosfc pic.twitter.com/YSH45xukrd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.