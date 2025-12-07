Τρομερές καταγγελίες από τη Μεγαρίδα: «Δεχθήκαμε επίθεση από μέλη του Παπάγου - Εκλάπησαν χρήματα και χαρτζιλίκια των Παμπαίδων»

Η Μεγαρίδα επικράτησε του Παπάγου για την 11η αγωνιστική της Elite League και στη συνέχεια προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «κόλαση χωρίς εισαγωγικά»!

Η Μεγαρίδα προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες μετά το «διπλό» στην έδρα του Παπάγου, κάνοντας λόγο για επιθέσεις, κλοπές και χυδαίες ύβρεις στο «Σαλούν»!

Στην ανακοίνωσή της, αναφέρει μεταξύ άλλων:

Στα του αγώνα να προσθέσουμε και κάτι μικρές λεπτομέρειες:

-Ο «τρελός» κέρδισε 2/2 challenge σε φάσεις που «φώναζαν» δια γυμνού οφθαλμού!!!

-Υπήρξαν σφυρίγματα που πραγματικά έκαναν μουγκούς και μίλησαν…

-Χυδαίες ύβρεις για ζωντανούς και ΝΕΚΡΟΥΣ επί 3 συνεχόμενες ώρες για την ομάδα μας και τον κόουτς προσωπικά από μέλη και φιλάθλους του Παπάγου που ελάχιστες από αυτές καταγράφηκαν και στο φύλλο αγώνος.

-Επιθέσεις ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ στις οικογένειες των φιλάθλων μας, στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, από φιλάθλους και ανθρώπους του Παπάγου, που έχουν καταγραφεί σε βίντεο και θα αποσταλούν στην ΕΟΚ και στην ΔΕΑΒ αλλά δεν καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνος!!!

-Επιθέσεις στα αποδυτήρια της ομάδας μας με μπουκάλια, αντικείμενα και σωματική βία από φιλάθλους και μέλη του Παπάγου, που έχουν καταγραφεί σε βίντεο και θα αποσταλούν στην ΕΟΚ και στην ΔΕΑΒ αλλά δεν καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνος!!!

-ΚΛΟΠΗ σημαντικού αριθμού ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, στα αποδυτήρια της ομάδας μας, από όλα τα μέλη της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων και των χαρτζιλικιών των 4 παμπαίδων, που ήταν στην 12άδα!!!

Να σημειωθεί ότι πέρσι, που η ομάδα μας έτρεχε το αδιανόητο σερί των 17 νικών, αυτό διακόπηκε ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ από την ομάδα του Παπάγου που καταχειροκροτήθηκε για αυτό στην NEM BC ARENA, στα Μέγαρα, παρά την πικρία της ήττας.

Να σημειωθεί επίσης ότι η NEM BC ARENA είναι εδώ και πολλά χρόνια η πιο φιλόξενη έδρα της Elite League και αυτό το παραδέχονται όλοι.

Άρα, απευθυνόμενοι προς όλους τους επίσημους φορείς:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

Η ομάδα μας, με απόφαση του ΔΣ ανακοινώνει:

1) Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, θα διακόψει τα συμβολικά δώρα ξενίας που δίνει σε όλους τους φιλοξενούμενους για τον επόμενο αγώνα μας με το Λαύριο την ερχόμενη Δευτέρα.

2) Θα αναλάβει να πληρώσει όλα τα χρήματα που εκλάπησαν από τα αποδυτήρια μας σε όλα τα μέλη της αποστολής.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην τονίσουμε ότι στο γήπεδο υπήρχαν 3-4 αστυνομικοί, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς και γι’ αυτό δεν θρηνήσαμε θύματα, και αυτούς τους 3-4 αστυνομικούς βοήθησαν επίσης με υπερβάλλοντα ζήλο τα μισά μέλη της διοίκηση του Παπάγου, τα υγιή και όχι αυτά που έβριζαν χυδαία πεθαμένους και τις παρούσες οικογένειες της αποστολής της ομάδας μας.

Να τους ευχαριστήσουμε αυτούς γιατί οφείλουμε να καταγράφουμε και τα καλά και όχι μόνο τα κακά.

Να σημειωθεί για την σοβαρότητα των γεγονότων πως μισή ώρα μετά το τέλος του ματς, στο γήπεδο εμφανίστηκαν 4-5 μηχανές ΔΙΑΣ και τρία τζιπ με 15 αστυνομικούς ΟΠΚΕ που συνόδεψαν μέλη της αποστολής μας κατά την αποχώρηση λες και έγινε τρομοκρατική επίθεση!

Εάν δεν υπήρχε φόβος γιατί ήρθαν;

Το παράδοξο είναι πως δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο στο φύλλο αγώνα, με 2-3 εστίες «μάχης» ταυτόχρονα σε κερκίδες και αποδυτήρια…

Ευελπιστούμε να ακολουθεί συμπληρωματική δήλωση.