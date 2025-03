Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να προβληματίζει, γνωρίζοντας την 3η σερί ήττα στο tour, τώρα από τον Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ με 2-1 σετ και να αποχαιρετά πολύ νωρίς το Indian Wells.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το Indian Wells, με τον πεντάκις πρωταθλητή στην έρημο της Καλιφόρνια να γνωρίζει την ήττα από τον Ολλανδό, Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ με 6-2, 3-6, 6-1 για τον 2ο γύρο.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στην Ντόχα, ο Τζόκοβιτς δεν τα κατάφερε και στο Indian Wells και έπειτα από τους Ζβέρεφ, Ρούμπλεφ και Ρουντ γίνεται o 4ος παίκτης από το Top 10 που δεν συνεχίζει στο τουρνουά.

Παράλληλα, ο 37χρονος Σέρβος που μετρά τους περισσότερους τίτλους (40) σε επίπεδο τουρνουά ATP 1000, έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ράφαελ Ναδάλ στις 410 νίκες και στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες νίκες στα 1000άρια.

Το εκπληκτικό είναι ότι και οι δύο τους έχουν παίξει 500 παιχνίδια στα ATP 1000 με τον Ναδάλ να έχει ρεκόρ 410 νίκες, 90 ήττες και τον Τζόκοβιτς 409-91. Ο Τζόκοβιτς γνωρίζει τρίτη σερί ήττα στο tour για δεύτερη φορά στην καριέρα του, η πρώτη ήταν το μακρινό 2008.

Στις δηλώσεις του ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφερόμενος στην παρατεταμένη δύσκολη αγωνιστική περίοδο που περνά, μετά το κυριαρχικό 2023, είπε: «Ήταν μια κακή μέρα στο γραφείο. Τα πράγματα είναι προφανώς διαφορετικά για μένα τα τελευταία δύο χρόνια. Δυσκολεύομαι να παίξω στο επιθυμητό επίπεδο και το πώς θα αντιδράσω είναι πραγματικά μια πρόκληση για μένα.

Υποθέτω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για εκείνη τη στιγμή, κατά μία έννοια. Πρέπει να το ζήσεις και να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Oι Τζόκοβιτς, Ρουντ και Ρούμπλεφ βρίσκονται κατά σειρά πάνω από τον Στέφανο Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη.

Αυτό σημαίνει για τον 26χρονο Ελληνα πως έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση του.

Ο Τσιτσιπάς εφόσον ξεπεράσει τον Ματέο Μπερετίνι το βράδυ της Κυριακής (8/3), θα πλησιάσει σε απόσταση 35β. τον Ρούμπλεφ στο Νο.7, κι αν θεωρητικά κατακτήσει τον τίτλο, θα αφήσει πίσω τους και τους τρεις για την άνοδο στο Νο.5.

Ο Φαν ντε Ζάντσουλπ (Νο.85), που αγωνίζεται ως lucky loser, μετά τον Νικ Κύργιο, απέκλεισε και τον Τζόκοβιτς και στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, Φραντσίσκο Σερούντολο.

2024: Lucky loser Luca Nardi defeats Djokovic at Indian Wells



2025: Lucky Loser Botic van de Zandschulp defeats Djokovic at Indian Wells



Lightning strikes twice at #TennisParadise! pic.twitter.com/La4BurEm9J