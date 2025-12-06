Λίγο μετά το αυτογκόλ του Κάργα ο Λάμπρου κέρδισε πέναλτι και ο Χάμουλιτς το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1 του Βόλου κόντρα στην Κηφισιά.

Ισόπαλες πήγαν στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού Σταδίου ο Βόλος και η Κηφισιά στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Κάργα, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα της. Στο 40ο λεπτό ο Λάμπρου έκανε υπέροχη ντρίμπλα μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Ούγκο Σόουζα.

Ο διαιτητής Τσακαλίδης έδωσε με τη μία την παράβαση και ο VAR συμφώνησε. Ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Ραμίρεζ, παρόλο που έπεσε σωστά, για το 1-1 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

O Bόσνιος φορ προέρχεται από το χατ τρικ στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω και με αυτό το γκολ έφτασε τα 8 γκολ σε 15 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων τα μισά στο πρωτάθλημα.