Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απλά και όμορφα νίκησε τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ με 2-0 σετ στην πρεμιέρα του στο Indian Wells και μέσα σε λίγες ημέρες θα παίξει ξανά με τον Ματέο Μπερετίνι, για την πρόκριση στη φάση των «16».

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Ντουμπάι, έδωσε ψυχολογία στον Στέφανο Τσιτσιπά, το είδαμε στην πρεμιέρα του στο Indian Wells και στην επικράτηση επί του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ με 6-2, 6-4 για τον 2ο γύρο του τουρνουά στην Καλιφόρνια.

Ο Τσιτσιπάς πήρε ουσιαστικά μια άνετη πρόκριση, έστω κι αν στο 10ο μαραθώνιο game του 2ου σετ χρειάστηκε το 6ο match point για να τελειώσει το σετ και την υπόθεση πρόκριση.

Και μέσα σε ελάχιστες ημέρες θα συναντήσει ξανά τον Ματέο Μπερετίνι, που με τη σειρά του νίκησε τον Αυστραλό, Κρίστοφερ Ο'Κόνελ με 6-2, 7-6 (2).

Six consecutive match wins 📊 The trophy grabbing champion from Dubai, @steftsitsipas keeps his winning run going with a straight sets victory over Seyboth Wild! @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/Z6DEUpzvsa

Οι Ιταλός βρέθηκε στον δρόμο του Τσιτσιπά για τον τίτλο στο Ντουμπάι, στη φάση των προημιτελικών, σε μια πολύ δύσκολη νίκη με 2-1 σετ. Τώρα στην Καλιφόρνια θα παιχθεί η πρόκριση στη φάση των «16».

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να «σβήσει» δύο break point, πριν κατακτήσει το εναρκτήριο game (1-0). Αντίθετα, στην πρώτη δική του ευκαιρία πέτυχε το break (2-0) και με love game έφθασε στο 3-0, έπειτα από 12 αγωνιστικά λεπτά.

Με νέο αλάνθαστο service game ο Τσιτσιπάς έκανε το 4-1 και ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, διατήρησε το προβάδισμα για το 5-2.

Στο 8o game ο Τσιτσιπάς αρχικά με drop shot κι έπειτα με το λάθος του Σέιμποθ Γουάιλντ βρήκε set point και με νέο break κατάκτησε το 1ο σετ με 6-2.



Everything he touches turns to gold ✨



Dubai champ @steftsitsipas is in red-hot form as he takes the opening set 6-2 over Seyboth Wild.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise | pic.twitter.com/aHcQCQODGg