O Στεφάνος Τσιτσιπάς στο κρίσιμο σημείο του 3ου σετ, έβγαλε τα ποιοτικά χτυπήματα και νικώντας τον Ματέο Μπερετίνι με 2-1 πέρασε πανάξια στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε την ψυχραιμία, όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο 3ο σετ απέναντι στον Ματέο Μπερετίνι, να βρει τις λύσεις που τον έβγαλαν από τη δύσκολη θέση και τον οδήγησαν στην επικράτηση με 7-6(5), 1-6, 6-4 και στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Σε ένα κλειστό 3ο σετ ο Ιταλός απείλησε με διπλό break point στο 9o game, που θα τον έβαζε σε θέση οδηγού, όμως ο Τσιτσιπάς έβγαλε σπουδαία χτυπήματα και στο τέλος τιμώρησε τον Ιταλό, έκανε το 5-4 και με το μοναδικό του break στον αγώνα έκλεισε το σετ (6-4) και την πρόκριση για τον πρώτο του ημιτελικό μέσα στο 2025.

