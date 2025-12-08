Oι Χιτ έχουν στο... στόχαστρο τον Τζα Μοράντ και τον θέλουν με ανταλλαγή.

Η σεζόν των Χιτ πάει καλά μέχρι στιγμής, αφού η ομάδα του Σποέλστρα αποτελεί εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ανατολή κάτι που δείχνει και το ρεκόρ τους. Πάντως οι Χιτ φαίνεται πως θέλουν να δυναμώσουν κι άλλο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, το Μαϊάμι συζήτησε για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή του Τζα Μοράντ με τους Γκρίζλις. Μένει να δούμε αν κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρξει... γάμος.

Οι Χιτ έχουν τον Αντεμπάγιο που είναι ο πύργος της ρακέτας τους και αγαπημένο παιδί του Πατ Ράιλι, ενώ σημαντικές λύσεις δίνουν οι Χίρο, Γουίγκινς και Πάουελ, αλλά και ο point guard Μίτσελ. Για να έρθει ο Μοράντ κάποιος από τους τελευταίους θα πρέπει να θυσιαστεί.

Φέτος ο σταρ των Γκρίζλις έχει 17.9 πόντους, 7.6 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ ανά ματς.