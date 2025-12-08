Χιτ: Συζητήσεις για ανταλλαγή Μοράντ
Η σεζόν των Χιτ πάει καλά μέχρι στιγμής, αφού η ομάδα του Σποέλστρα αποτελεί εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ανατολή κάτι που δείχνει και το ρεκόρ τους. Πάντως οι Χιτ φαίνεται πως θέλουν να δυναμώσουν κι άλλο.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, το Μαϊάμι συζήτησε για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή του Τζα Μοράντ με τους Γκρίζλις. Μένει να δούμε αν κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρξει... γάμος.
Οι Χιτ έχουν τον Αντεμπάγιο που είναι ο πύργος της ρακέτας τους και αγαπημένο παιδί του Πατ Ράιλι, ενώ σημαντικές λύσεις δίνουν οι Χίρο, Γουίγκινς και Πάουελ, αλλά και ο point guard Μίτσελ. Για να έρθει ο Μοράντ κάποιος από τους τελευταίους θα πρέπει να θυσιαστεί.
Φέτος ο σταρ των Γκρίζλις έχει 17.9 πόντους, 7.6 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ ανά ματς.
The Miami Heat have discussed a potential trade for Ja Morant, per @JakeLFischer— NBACentral (@TheDunkCentral) December 8, 2025
“Miami was already shaping into a surprising buyer on this trade market even before this week's Giannis headlines. League sources say that the Heat, for example, have had internal discussions about… pic.twitter.com/9LYg1kBOi9
