Ένα ματς με δύο... πρόσωπα είχε ο Κάρλος Αλκαράθ στη φάση των "16" του τουρνουά στη Ντόχα, με τον Ισπανό να παίρνει τη νίκη επί του Λούκα Νάρντι με 6-1, 4-6, 6-3 και να σφραγίζει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Carlitos comes out on top! 👏@carlosalcaraz defeats good friend Nardi 6-1 4-6 6-3 to reach the quarter-finals#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/pdYOVfAE5I February 19, 2025

Ο νεαρός τενίστας έπαιξε τόσο - όσο κόντρα στον Ιταλό τενίστα και με απόλυτη κυριαρχία στο πρώτο και τρίτο σετ κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Αλκαράθ να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο σετ, ξεκινώντας με break στο σερβίς του αντιπάλου του. Ο Νο.3 του κόσμου διατήρησε τη διαφορά του ενός break και στο 5o game έκανε ευκολότερα τα πράγματα για τον ίδιο, παραβιάζοντας για ακόμη μία φορά το service game του αντιπάλου του. Στα επόμενα δύο games που ακολούθησαν ο 21χρονος τενίστας δεν άφησε καμία ελπίδα στον Νάρντι, κλείνοντας έτσι το σετ με 6-1.

Στο δεύτερο σετ ο Νο.85 του κόσμου εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστικός και παρά το γεγονός ότι δέχθηκε break (3-1) μπόρεσε να βγάλει αντιδράσει και να ισοφαρίσει (4-4). Μετά ισοφάριση, ο Λούκα Νάρντι πραγματοποίησε ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς του Αλκαράθ για να φτάσει στο 10ο game και με τις μπάλες στα χέρια να κάνει το 6-4, στέλνοντας τον αγώνα στο τρίτο σετ.

Στο decider set ο Κάρλος Αλκαράθ δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει τα σερβίς του, εκμεταλλευόμενος τις δύο ευκαιρίες που του εμφανίστηκαν για break στο τέταρτο game (3-1). Από τη μεριά του ο Ιταλός δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, με συνέπεια να χάνει το σετ με 6-3 και ο Ισπανός κάτοχος του τίτλου στο Ρότερνταμ να παίρνει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση.