ΠΑΟΚ προς τον κόσμο του: «Τυχόν πανό, μηνύματα ή σημαίες με πολιτικό περιεχόμενο μπορεί να επιφέρουν βαριές κυρώσεις»

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τον κόσμο του να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιφέρουν τιμωρία λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα.

Την αμέριστη προσοχή των φιλάθλων του ζήτησε ο ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης ενόψει της αποψινής του πρεμιέρας στην League Phase του Europa League κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45-Cosmote Sport 2). Ο «δικέφαλος του βορρά» προειδοποίησε τον κόσμο του πως τυχόν πανό, μηνύματα ή σημαίες με πολιτικό περιεχόμενο θα «κοστίσουν» στην ομάδα, αφού η UEFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή στα θέματα αυτά.

Το παιχνίδι αυτό είναι υψηλού κινδύνου λόγω της ύπαρξης της ομάδας από το Τελ Αβίβ και της κατάσταης που επικρατεί μεταξύ του Ισραήλ και της Γάζας, η οποία έχει αναγκάσει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να κάνει σκέψεις περί αποβολής της χώρας της Μέσης Ανατολής και των ομάδων της από τις διοργανώσεις της.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η Τούμπα υποδέχεται τη League Phase του UEL 2025-26 Ο ΠΑΟΚ κι η Τούμπα ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26. Οι παίκτες δεν θα είναι μόνοι τους στο γήπεδο, καθώς θα έχουν στο πλευρό τους τους χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου που θα δώσουν παλμό και ενέργεια για να έρθει η νίκη.