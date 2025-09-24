Galacticos LIVE: Η κρίσιμη δοκιμασία του ΠΑΟΚ και οι ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό
Δείτε την εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta, που προβάλλεται καθημερινά 14:00-16:00 στο επίσημο κανάλι Youtube του σάιτ. Η Έλενα Παπαδοπούλου παρέα με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη σας μεταφέρουν τα τελευταία νέα από τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων και συζητούν όλα τα θέματα που κυριαρχούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Φυσικά, έντονη είναι και η παρουσία της Θεσσαλονίκης με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μεταφέρουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη.
