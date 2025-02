Τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και στο φετινό τουρνουά της Βαρκελώνης ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή μέσω δημοσιεύματος στα social media του θεσμού.

Για ακόμη μία χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Βαρκελώνης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 14 έως τις 20 Απριλίου.

Ο περυσινός φιναλίστ του τουρνουά, ο οποίος έχει φτάσει σε τέσσερις τελικούς στο σύνολο στην εν λόγω διοργάνωση, θα πραγματοποιήσει την έβδομη σερί παρουσία του στο καταλανικό θεσμό. Μάλιστα, φέτος θα κυνηγήσει την κατάκτηση του τίτλου, την οποία του έχουν στερήσει στο παρελθόν οι Ραφαέλ Ναδάλ (2018, 2021), Κάρλος Αλκαράθ (2023) και Κάσπερ Ρουντ (2024).

Σημειώνεται πως αν και είναι ακόμα σχετικά νωρίς, συμμετοχή στο τουρνουά της καταλανικής πρωτεύουσας έχουν δηλώσει οι Αλκαράθ, Ρουντ, Ρούμπλεφ και Ρούνε.

🇬🇷 Tsitsipas is back! Stefanos returns to Barcelona with his eyes set on the title. Will 5th time be the charm?



🎟️ Get your tickets now – link in bio@steftsitsipas pic.twitter.com/XmdeACFXhX