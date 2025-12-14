Σύμφωνα ισπανικό δημοσίευμα, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ετοιμάζει υπερ-πρόταση για την αγορά της Μπαρτσελόνα!

Η Σαουδική Αραβία κάνει γερό μπάσιμο στον παγκόσμιο αθλητισμό γενικότερα και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα, κατά την τελευταία δεκαετία. Ένα δημοσίευμα από την Ισπανία ήρθε να βάλει... φωτιά στην επικαιρότητα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «El Chiringuito» Φρανσουά Γκαγιάρντο ο Σαουδάραβας πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ετοιμάζει μία μεγαλειώδη προσφορά σε μία υπερδύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο λόγος για την Μπαρτσελόνα! Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να υποβάλλει πρόταση 10 δισ. ευρώ (!) για να αγοράσει τον Καταλανικό σύλλογο. Κάτι που πρακτικά είναι σχεδόν αδύνατο!

Σε θεωρητικό επίπεδο, το ποσό αυτό θα μπορούσε να εξαλείψει το χρέος της Μπαρτσελόνα -που εκτιμάται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ- που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στο πρακτικό κομμάτι. Νομικά, η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να αγοραστεί εξ ολοκλήρου λόγω του ιδιαίτερου μοντέλου ιδιοκτησίας που εφαρμόζει. Όπως είναι γνωστό, ο σύλλογος ανήκει στους οπαδούς του. Ελέγχεται από τα μέλη του, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εκλογή του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτό ακριβώς το μοντέλο είναι που καθιστά μη εφικτή την αγορά της Μπαρτσελόνα από ξένους επενδυτές. Παρ' όλα αυτά, είναι το ύψος του ίδιου του ποσού, δηλαδή των 10 δισ. ευρώ, που έχει προκαλέσει τόση αίσθηση παρά ότι μπορεί να γίνει άμεσα πράξη.