Μπαρτσελόνα: Φήμες για πρόταση αγοράς ύψους 10 δισ. από τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας!
Η Σαουδική Αραβία κάνει γερό μπάσιμο στον παγκόσμιο αθλητισμό γενικότερα και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα, κατά την τελευταία δεκαετία. Ένα δημοσίευμα από την Ισπανία ήρθε να βάλει... φωτιά στην επικαιρότητα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «El Chiringuito» Φρανσουά Γκαγιάρντο ο Σαουδάραβας πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ετοιμάζει μία μεγαλειώδη προσφορά σε μία υπερδύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο λόγος για την Μπαρτσελόνα! Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να υποβάλλει πρόταση 10 δισ. ευρώ (!) για να αγοράσει τον Καταλανικό σύλλογο. Κάτι που πρακτικά είναι σχεδόν αδύνατο!
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is preparing a historic €10 BILLION bid to fully buy Barcelona! 🇸🇦🤯December 14, 2025
A sum that would immediately wipe out Barça’s huge debt, estimated at €2.5 billion. 💰✅
(Source: François Gallardo) pic.twitter.com/R3wB2l7b9o
Σε θεωρητικό επίπεδο, το ποσό αυτό θα μπορούσε να εξαλείψει το χρέος της Μπαρτσελόνα -που εκτιμάται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ- που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στο πρακτικό κομμάτι. Νομικά, η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να αγοραστεί εξ ολοκλήρου λόγω του ιδιαίτερου μοντέλου ιδιοκτησίας που εφαρμόζει. Όπως είναι γνωστό, ο σύλλογος ανήκει στους οπαδούς του. Ελέγχεται από τα μέλη του, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εκλογή του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αυτό ακριβώς το μοντέλο είναι που καθιστά μη εφικτή την αγορά της Μπαρτσελόνα από ξένους επενδυτές. Παρ' όλα αυτά, είναι το ύψος του ίδιου του ποσού, δηλαδή των 10 δισ. ευρώ, που έχει προκαλέσει τόση αίσθηση παρά ότι μπορεί να γίνει άμεσα πράξη.
