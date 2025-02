O Χούμπερτ Χούρκατς πήρε τη νίκη κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-7(5), 6-3, 6-4 στα προημιτελικά του τουρνουά του Ρότερνταμ και προκρίθηκε στην τετράδα του θεσμού.

Ο τελευταίος που σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στο τουρνουά του Ρότερνταμ ήταν ο Χούμπερτ Χούρκατς, παίρνοντας τη νίκη επί του Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-7(5), 6-3, 6-4 σε ματς δύο ωρών και 27 λεπτών για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το εισιτήριο για τον τελικό θα το διεκδικήσει κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος νωρίτερα... καθάρισε τον Πέδρο Μαρτίνεθ με 6-2, 6-1.

The Fantastic FOUR. Who will be crowned Rotterdam champion? 🏆 @abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/qwLr3J5Grl

Ο Πολωνός τενίστας, αν και βρέθηκε γρήγορα με την πλάτη στον τοίχο δεχόμενο break στο εναρκτήριο σετ, μπόρεσε να ισοφαρίσει στη συνέχεια και το προβάδισμα στο ματς να κριθεί στο tie-break. Εκεί, ξεκίνησε ιδανικά με δύο mini breaks (4-1), ωστόσο η... απάντηση του Ρούμπλεφ ήταν ηχηρή και με τρία mini breaks έκανε το 7-5 για να κατακτήσει το σετ με 7-6(5).

Στο δεύτερο σετ ο Νο.21 του κόσμου ανέβασε ρυθμό και έψαξε τις ευκαιρίες που χρειαζόταν για να στείλει το ματς σε τρίτο και τελευταίο σετ. Απείλησε πέντε φορές τον Ρώσο τενίστα με break, μέχρι να έρθει το 8ο game και να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε (5-3). Έτσι, στο επόμενο game και με τις μπάλες στα χέρια ο Χούρκατς έφερε το ματς στα ίσα (6-3).

Το decider set βρήκε τους δύο τενίστες αρκετά σταθερούς έως το έκτο game (3-3). Σε εκείνο το σημείο, ο Χούρκατς εκμεταλλεύτηκε τα δύο break points του και πήρε προβάδισμα (4-3), το οποίο με πολύ δυσκολία διατήρησε μιας και στο επόμενο game ο Ρούμπλεφ βρέθηκε με τριπλό break point (0-40). Έχοντας διατηρήσει, λοιπόν, το σερβίς του ο 27χρονος αθλητής όταν χρειάστηκε να σερβίρει για να πάρει το ματς δεν έκανε λάθος, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον ημιτελικό με μία μεγάλη ανατροπή.

Last 4 calling for Hubi 📞@HubertHurkacz comes back to beat Rublev 6-7 6-3 6-4 taking him into the semi-finals in Rotterdam#abnamroopen pic.twitter.com/mr2Ibkkmbo