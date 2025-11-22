Δείτε τι έκαναν οι Ράιαν Σούλης και Παναγιώτης Παγώνης στα ματς τους στο NCAA.

Στο NCAA φέτος βρίσκονται πολλοί Έλληνες παίκτες με σημαντικό ρόλο στις ομάδες που προσπαθούν να διακριθούν στο κολεγιακό μπάσκετ. Τα ξημερώματα του Σαββάτου έπαιξαν ο Ράιαν Σούλης στην νίκη του Columbia kαι ο Παναγιώτης Παγώνης στην ήττα των Νew Orleans.

Ράιαν Σούλης - Columbia

Το Columbia επικράτησε με 82-67 του Lehigh, με τον Ράιαν Σούλη να έρχεται από τον πάγκο. Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους, 1/3 σουτ και 1/2 βολές, ενώ μέτρησε 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 τάπα. Έμεινε 19 λεπτά στο παρκέ στην άνετη νίκη της ομάδας του. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 4.8 πόντους και 3.5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς.

Παναγιώτης Παγώνης - Νew Orleans

Check that! @tjxcope draws the first start of his career replacing @KedrickOsby. Tipoff moments away on the Mountain West Network/App.#NOLAsTeam ⚔️ https://t.co/MQQh5EPBWS November 22, 2025

Ματς είχε και ο Παγώνης που πάτησε παρκέ για 30 λεπτά στην ήττα των Νew Orleans από το Fresno State με 85-76. Ξεκίνησε βασικός και είχε 4 πόντους, 1/4 σουτ, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, ενώ χρεώθηκε και με ένα φάουλ. Την φετινή σεζόν μετρά 8.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο σουτάροντας με 50%. Είναι τέταρτος σκόρερ της ομάδας του και πέμπτος στα ριμπάουντ.