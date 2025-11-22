NCAA: Τι έκαναν οι Έλληνες
Στο NCAA φέτος βρίσκονται πολλοί Έλληνες παίκτες με σημαντικό ρόλο στις ομάδες που προσπαθούν να διακριθούν στο κολεγιακό μπάσκετ. Τα ξημερώματα του Σαββάτου έπαιξαν ο Ράιαν Σούλης στην νίκη του Columbia kαι ο Παναγιώτης Παγώνης στην ήττα των Νew Orleans.
Ράιαν Σούλης - Columbia
Το Columbia επικράτησε με 82-67 του Lehigh, με τον Ράιαν Σούλη να έρχεται από τον πάγκο. Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους, 1/3 σουτ και 1/2 βολές, ενώ μέτρησε 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 τάπα. Έμεινε 19 λεπτά στο παρκέ στην άνετη νίκη της ομάδας του. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 4.8 πόντους και 3.5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς.
Παναγιώτης Παγώνης - Νew Orleans
Check that! @tjxcope draws the first start of his career replacing @KedrickOsby. Tipoff moments away on the Mountain West Network/App.#NOLAsTeam ⚔️ https://t.co/MQQh5EPBWS— New Orleans Men’s Basketball (@PrivateersHoops) November 22, 2025
Ματς είχε και ο Παγώνης που πάτησε παρκέ για 30 λεπτά στην ήττα των Νew Orleans από το Fresno State με 85-76. Ξεκίνησε βασικός και είχε 4 πόντους, 1/4 σουτ, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, ενώ χρεώθηκε και με ένα φάουλ. Την φετινή σεζόν μετρά 8.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο σουτάροντας με 50%. Είναι τέταρτος σκόρερ της ομάδας του και πέμπτος στα ριμπάουντ.
