Ένα εκπληκτικό στατιστικό κατέχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Η2Η κόντρα στους παίκτες του Top 20, με τον Σέρβο τενίστα να διατηρεί θετικό πρόσημο με όλους.

Μπορεί να μην κατάφερε να διατηρήσει το στατιστικό των Big 3 του παγκόσμιου τένις στο US Open, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς είδε το σερί του κόντρα στους παίκτες της κορυφαίας εικοσάδας του κόσμου να παραμένει αναλλοίωτο.

Ο Σέρβος τενίστα, ο οποίος την Δευτέρα (9/9) έπεσε από το Top 3 έπειτα από 756 εβδομάδες, μετράει περισσότερες νίκες κόντρα σε κάθε παίκτη του Top 20 ξεχωριστά. Μάλιστα, ο γηραιότερος Νο.1 του κόσμου, δεν έχει δεχθεί ούτε μία ήττα από επτά παίκτες της εικοσάδας.

Ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam και χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι κόντρα σε Στέφανο Τσιτσιπά και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έχει τις περισσότερες νίκες (12), με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ να είναι ο παίκτης που μετράει διψήφιες ήττες (10) από τον Σέρβο.

Despite dropping out of the ATP Top 3 after a record 756 weeks, Djokovic has a winning head-to-head against EVERY current player in the Top 20 🤯



What a stat 😳 pic.twitter.com/WgVLolv6h5