Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που καθόρισαν το σχεδιασμό της σεζόν του Νόβακ Τζόκοβιτς, τα εμπόδια που αντιμετώπισε ο Σέρβος στο δρόμο για το Παρίσι και οι... απώλειες που προκλήθηκαν με φόντο το χρυσό μετάλλιο και την απόδειξη πως είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς το απόγευμα της Κυριακής (4/8) έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, του μοναδικού στην καριέρα του, απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ σε έναν τελικό που προσέφερε στο κοινό συναρπαστικό θέαμα, εξαιρετικούς πόντους και πολλές συγκινήσεις.

Με αυτό το σπουδαίο επίτευγμα ο Νόλε ολοκλήρωσε το Career Golden Slam, έχοντας κατακτήσει τουλάχιστον μία φορά όλα Grand Slams στη σεζόν, τα οποία πλέον συνοδεύει με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο μέχρι χθες δεν είχε στην τεράστια τροπαιοθήκη του. Μάλιστα, ο Σέρβος μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν πετύχει Career Golden Slam μαζί με τις Στέφι Γκραφ, Σερένα Γουίλιαμς και τους Αντρέ Αγκάσι και Ράφαελ Ναδάλ.

Για να φτάσει εκεί, όμως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε να δείξει προς πάσα μεριά τι πάει να πει πρωταθλητισμός και στόχοι και τι σημαίνει κάνω θυσίες για να πετύχω αποτελώντας τρανό παράδειγμα του motivational quote "Never Give Up".

Μία σεζόν με εμπόδια σχεδιασμένη για το Παρίσι

Μετά την περυσινή σεζόν, στην οποία κατέκτησε τρία από τα τέσσερα Grand Slams, φτάνοντας τα 24 στην καριέρα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς εμμέσως πλην σαφώς είχε κάνει ξεκάθαρο πως το 2024 είχε ως τεράστιο στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το οποίο του... έλειπε.

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον Σέρβο, ελέω και της ηλικίας του, να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα αναφορικά με την προετοιμασία του και τις συμμετοχές του σε τουρνουά το οποίο να μην επιβαρύνει αρκετά το κορμί του, ώστε να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δυστυχώς για τον Νο.2 του κόσμου, ο δρόμος προς το Παρίσι είχε κάποιες ατυχίες, οι οποίες ξεκίνησαν από την γαλλική πρωτεύουσα.

Λίγους μήνες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαβε μέρος στο Roland Garros, στου οποίου τις εγκαταστάσεις διεξήχθη το Ολυμπιακό τουρνουά τένις. Ο Σέρβος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τουρνουά στο χώμα, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ο οποίος τον ανάγκασε να περάσει τις πόρτες του χειρουργείου και να κάνει επέμβαση για να επιδιορθώσει τη... ζημιά. Μετά το χειρουργείο ο Τζόκοβιτς έκανε αγώνα δρόμου, με τις φήμες να κάνουν λόγο για απόσυρση από το επόμενο major τουρνουά - το Wimbledon -, και τη συμμετοχή του στο Παρίσι να μοιάζει αρκετά αμφίβολη.

Ο 37χρονος, όμως, έκανε στην άκρη κάθε φήμη και λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση στο γόνατο έπιασε τη ρακέτα και ξεκίνησε την αποκατάσταση. Στο Wimbledon ήταν παρών, φτάνοντας μέχρι τον τελικό στον οποίο ηττήθηκε από τον Αλκαράθ με 3-0 σετ. Το Παρίσι πλέον ήταν πιο κοντά από ποτέ, με τη συνέχεια ν' αποτελεί μία εκπληκτική ιστορία.

Ο στόχος του Παρισιού προκάλεσε... απώλειες

Μετά τον αποκλεισμό στο Australian Open και την απρόσμενη ήττα από τον Λούκα Νάρντι στο Indian Wells, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον τέως προπονητή του Γκόραν Ιβανίσεβιτς, μετά από έξι χρόνια συνεργασίας.

Η εξέλιξη αυτή, παρά τις κακές εμφανίσεις τους Τζόκοβιτς, προκάλεσε απορία στον κόσμο του τένις με τους λόγους του... διαζυγίου των δύο ανδρών να μην γίνονται γνωστοί. Λίγες ημέρες μετά, βέβαια, ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς έκανε σχετικές δηλώσεις στις οποίες τόνιζε ότι οι δυο τους είχαν αρκετές διαφωνίες ως προς το πώς να διαχειριστούν κάποια πράγματα μέσα στη σεζόν, φωτογραφίζοντας το γεγονός ότι δεν ήταν σύμφωνος με τον τρόπο σκέψης του Νόλε ως προς την επιλογή των τουρνουά πριν το Παρίσι.

«Πιστεύω ότι ο Νόβακ θα βρει κίνητρο. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Του εύχομαι με όλη μου την καρδιά να κατακτήσει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, περισσότερο και από μια κατάκτηση Slam. Είναι κάτι που θέλει, νιώθει ότι το χρωστάει σε κάποιον, αν και δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Εύχομαι να τα πάει καλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες», ήταν οι τελευταίες δηλώσεις του πρώην προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου για την «μεγαλύτερη επιτυχία» του

«Αυτή είναι, ίσως, η μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία μου» ήταν τα πρώτα λόγια του Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το ιστορικό του επίτευγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ένα επίτευγμα, το οποίο κατάφερε απέναντι στον πιο φορμαρισμένο παίκτη της ATP, Κάρλος Αλκαράθ.