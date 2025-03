Η γυναίκα που εργαζόταν ως μασκότ στη Μάντσεστερ Σίτι κινήθηκε νομικά κατά του Χάαλαντ, καταγγέλλοντας ότι της προκάλεσε τραυματισμό στον αυχένα μετά από χτύπημα.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει τον γύρο των βρετανικών μέσων, καθώς η γυναίκα που υποδυόταν τη μασκότ της Μάντσεστερ Σίτι, τη «Moonbeam», κατήγγειλε στις Αρχές ότι τής προκάλεσε αυχενικό τραυματισμό.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι την ώρα που πόζαρε για φωτογραφία με τον 24χρονο στράικερ, πριν την έναρξη του αγώνα της Σίτι με τη Σαουθάμπτον τον Οκτώβριο, εκείνος τη χτύπησε ξαφνικά προκαλώντας της έντονο πόνο, ζαλάδα, ενώ παρουσίασε και συμπτώματα ναυτίας.

Η γυναίκα ανέφερε το περιστατικό στον υπεύθυνο ασφαλείας του συλλόγου, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το αντιμετώπισε με χιούμορ, λέγοντάς της: «Τουλάχιστον μπορείς να λες ότι σε χτύπησε ο Χάαλαντ».

Η ίδια εξετάστηκε από τον γιατρό της πρώτης ομάδας, που τη συμβούλεψε να πάει στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός της. Οι Citizens ξεκίνησαν έρευνα, στην οποία εξετάστηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αυτή έδειξε ότι ο Χάαλαντ δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό της μασκότ, καθώς φάνηκε να την αγγίζει ελαφρά στο κεφάλι.

Ωστόσο, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι λίγο καιρό μετά το περιστατικό ενημερώθηκε πως έπρεπε να ξανακάνει αίτηση για την ανανέωση του συμβολαίου της και παρότι πέρασε από νέα συνέντευξη, δεν επιλέχθηκε να συνεχίσει την εργασία της στο τμήμα εισιτηρίων. Θεωρεί πως η απόφαση αυτή συνδέεται με την καταγγελία της, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι διαψεύδει οποιαδήποτε σύνδεση, επιμένοντας ότι η έρευνα απέδειξε πως ο Νορβηγός φορ δεν έφερε ευθύνη για τραυματισμό της.

Erling Haaland reported to police after 'leaving Man City mascot with suspected whiplash and concussion' following 'blows to the back of the head' https://t.co/gSki6X4OyS