Οριστικά στην αποστολή της Σερβίας για τους αγώνες κόντρα στην Ελλάδα στο World Group I του Davis Cup θα βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού θα βρίσκεται στη αποστολή της Εθνικής Σερβίας στο πλαίσιο των αγώνων με την Ελλάδα στο World Group I του Davis Cup.

Στο γεγονός αυτό βοήθησε αρκετά ο πρόωρος αποκλεισμός του Σέρβου από το US Open, πράγμα που του έδωσε τη δυνατότητα για ανασύνταξη των δυνάμεων του πριν τα ματς που θα λάβουν χώρα στο Βελιγράδι στις 14 και 15 του μήνα στο κλειστό "Aleksandar Nikolić".

Μαζί με τον Τζόκοβιτς, που ηττήθηκε στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam από τον Άλεξ Πόπιριν, θα είναι οι Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντούσαν Λάγιοβιτς και Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

Serbia team announcement 📣



Serbia's team to take on Greece in Belgrade in World Group I 🤩



Novak Djokovic

Dusan Lajovic

Miomir Kecmanovic

Hamad Medjedovic #DavisCup pic.twitter.com/C33dFzADnM