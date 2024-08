Την ενόχλησή και συνάμα τα παράπονά του προς πάσα κατεύθυνση εξέφρασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με αφορμή την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή στο match point του Τζακ Ντρέιπερ κόντρα Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ για τα προημιτελικά του Σινσινάτι.

Θύελλα σχολίων και παραπόνων έχει ξεσηκώσει η κάκιστη απόφαση του διαιτητή στην αναμέτρηση Τζακ Ντρέιπερ - Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ για το match point που έδωσε στον Βρετανό, παρά το αντικανονικό χτύπημα.

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε θέση επί του θέματος. Κάνοντας retweet το σχόλιο του Έλληνα τενίστα, ο Σέρβος εξέφρασε τα παράπονα του, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ντροπιαστικό» και «αηδία».

Μάλιστα, ο Νο.2 του κόσμου έκανε λόγο για VAR σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις, λέγοντας πως δεν γίνεται οι παίκτες να βρίσκονται στο «σκοτάδι» όταν η τεχνολογία είναι προηγμένη.

«Είναι ντροπιαστικό να μην έχουμε τη δυνατότητα replay σε τέτοιου είδους καταστάσεις στο court. Αυτό που είναι ακόμα πιο γελοίο είναι ότι δεν έχουμε θεσπίσει τον κανόνα που θα επέτρεπε στους διαιτητές της καρέκλας να αλλάξουν την αρχική υπόδειξη με βάση την αναθεώρηση βίντεο που γίνεται εκτός γηπέδου!

Όλοι όσοι παρακολουθούσαν από την τηλεόραση είδαν τι συνέβη στην επανάληψη, ωστόσο οι παίκτες στο γήπεδο βρίσκονταν στο «σκοτάδι» χωρίς να γνωρίζουν ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε Hawkeye, ζούμε στον τεχνολογικά προηγμένο 21ο αιώνα! Παρακαλώ Tours, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ανοησία δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK