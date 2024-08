Το δικό του σχόλιο για τον πιο αμφιλεγόμενο πόντο της ιστορίας του τένις στο ματς Ντρέιπερ - Οζέρ Αλιασίμ έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω των social media.

Αρκετό ντόρο έχει σηκώσει η απόφαση του διαιτητή στο αγώνα του Ντρέιπερ με τον Οζέρ Αλιασίμ, όπου ο Βρετανός με αντικανονικό χτύπημα νίκησε το ματς και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Masters στο Σινσινάτι.

Το match point του Τζακ Ντρέιπερ σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δύο δημοσιεύσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Στη πρώτη ανάρτηση ο Έλληνας τενίστας δημοσίευσε το βίντεο με τον πόντο του τενίστα που τον απέκλεισε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά και στην δεύτερη σχολίασε πως δεν έχει δει ποτέ τέτοιο χτύπημα σαν αυτό.

I don’t think I have ever seen a shot like this https://t.co/UpAZhoprWH