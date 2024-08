Σινσινάτι: Το πιο αμφιλεγόμενο match point στην ιστορία του τένις

Ενα αδιανόητο λάθος του διαιτητή χάρισε στον Ντρέιπερ την πρόκριση στον προημιτελικό επικρατώντας του Αλιασίμ με έναν πόντο που θα συζητιέται για πολλά χρόνια.

Το τένις είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς και η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή του. Στα περισσότερα μεγάλα τουρνουά πλέον δεν υπάρχουν καν κριτές και όλες οι αποφάσεις κρίνονται από υπολογιστές. Αποφάσεις για το αν η μπάλα είναι μέσα ή έξω από τη γραμμή.

Και όμως στο Σινσινάτι έγινε ο πιο αμφιλεγόμενος πόντος ο οποίος μάλιστα ήταν και αυτός που έκρινε τη νίκη του Ντρέιπερ επί του Αλιασίμ με 2-1 σετ. Ο Αμερικανός σέρβιρε, ο Καναδός επέστρεψε τη μπάλα την ώρα που ο Ντρέιπερ ανέβαινε στο φιλέ. Όπως θα δείτε στο βίντεο η μπάλα βρήκε πρώτα τη ρακέτα του Ντρέιπερ, μετά στο έδαφος και με μία περίεργη αναπήδηση πέρασε οριακά το φιλέ.

Ο διαιτητής αν και ο πόντος έγινε μπροστά του θεώρησε πως ήταν έγκυρο χτύπημα, δηλαδή η μπάλα βρήκε πρώτα το έδαφος και μετά τη ρακέτα του Ντρέιπερ και κατακύρωσε τον πόντο.

Ο Αλιασίμ τρελάθηκε, ο Ντρέιπερ έδειξε διάθεση να επαναληφθεί ο πόντος ωστόσο μετά από ένα τρίλεπτο συζήτησης ο διαιτητής επέμενε στην απόφασή του λανθασμένα. Να θυμίσουμε πως σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει από τον κανονισμό δυνατότητα να επανεξεταστεί η φάση μέσω βίντεο η hawk eye.

