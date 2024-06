Πρωταθλητής στο τουρνουά του Ίστμπουρν αναδείχθηκε ο Τέιλορ Φριτζ, επικρατώντας του Μαξ Πουρσέλ στον τελικό με 6-4, 6-3.

Ο Τέιλορ Φριτζ έγραψε ιστορία στο τουρνουά του Ίστμπουρν, όντας πλέον ο πρώτος τενίστας με τρεις τίτλους στο εν λόγω τουρνουά, μετά την επικράτησή του στον τελικό επί του Μαξ Πουρσέλ με 6-4, 6-3.

History Maker 🤩@Taylor_Fritz97 defeats Purcell 6-4 6-3 to become the ONLY man to win the #RothesayInternational 3 times 👏 pic.twitter.com/p4r4auODyn