Οι Σίνερ και Χουρκάτς για τον τίτλο στο Χάλε

Ο Γιάνικ Σίνερ και ο Χούμπερτ Χουρκάτς είναι οι παίκτες που θα διεκδικήσουν την Κυριακή (23/6, 15:00) τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Χάλε.



Συμπαίκτες στο διπλό ανδρών στο Χάλε, οι Σίνερ και Χουρκάτς θα βρεθούν αντίπαλοι για 5η φορά, με το σκορ να είναι στο 2-2.



