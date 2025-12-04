Ο Ίλια Βούκοτιτς επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (6/12, 17:00).

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και να επικεντρωθεί στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Tο μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει Φαλήρου και προέκυψε μια ευχάριστη εξέλιξη. Ο Ίλια Βούκοτιτς ξεπέρασε τελείως τις ενοχλήσεις του, καθώς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.

Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τον Δικέφαλο, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Από την πλευρά τους ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Φράνκο Ζανελάτο ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Χουάν Νέιρα συνεχίζει θεραπεία. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (5/12), μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή για τον αγώνα με τους Πειραιώτες.