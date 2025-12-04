35 χρόνια interwetten – 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς μόλις ξεκίνησε!

Φέτος τα γενέθλια της interwetten δεν έχουν απλώς τούρτα. Έχουν από ταξίδια σε Αυστρία και Μόναχο έως iPhone 17 και Playstation 5!

Η interwetten κλείνει 35 χρόνια «ζωής» και το γιορτάζει με τον πιο γενναιόδωρο τρόπο: με έναν επετειακό διαγωνισμό-ορόσημο, που δεν θα έχει έναν και δύο, αλλά 35 νικητές!

Ναι, σωστά διαβάσατε. Από την 1η έως και τις 15 Δεκεμβρίου, η εταιρεία που ξεκίνησε το ταξίδι της το 1990, μοιράζει απλόχερα εκπλήξεις και σας δίνει 35 λόγους να το γιορτάσετε μαζί της.

Και όταν λέμε εκπλήξεις, το εννοούμε. Αστερίσκους ή… ψιλά γράμματα δεν πρόκειται να βρείτε. Το ταξίδι στη Βιέννη, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα 35 χρόνια πριν, πακέτο με εισιτήρια για αγώνα της Ραπίντ, η εκδρομή στις χιονισμένες Άλπεις για νυχτερινό αγώνα σκι του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η επίσκεψη στο Μόναχο για τον αγώνα μπάσκετ Μπάγερν – Παναθηναϊκού είναι οι «ναυαρχίδες» των δώρων της μεγάλης επετειακής γιορτής.

Μαζί με αυτά, iPhone 17, Playstation 5, εμφανίσεις της Liverpool FC, της μπασκετικής Μπάγερν, των New England Patriots, της Ραπίντ Βιέννης, και άλλα μοναδικά δώρα* συμπληρώνουν ένα παζλ 35 δώρων για ένα διαγωνισμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στο παρελθόν.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο «πάρτι» των 35 χρόνων της interwetten, αρκεί να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να έχετε την ευκαιρία να είστε ένας από τους μεγάλους τυχερούς! Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στην interwetten, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή.

Ακολουθούν αναλυτικά τα 35 δώρα:

Ταξίδι εκεί που ξεκίνησαν όλα 35 χρόνια πριν – Τετραήμερο για δύο άτομα στη Βιέννη και εισιτήρια για τον αγώνα Ραπίντ Βιέννης – Χάρτμπεργκ στις 06/02/2026. Ταξίδι στις χιονισμένες Άλπεις – Τετραήμερο για δύο άτομα στο τουριστικό θέρετρο Σλάντμινγκ και 2 εισιτήρια για τον απόλυτο νυχτερινό αγώνα σκι στις 28/01/2026. Ταξίδι στο Μόναχο – Τρία διήμερα για στο Μόναχο και 3 διπλά εισιτήρια για το Μπάγερν-Παναθηναϊκός στο SAP Garden στις 15/01/2026. Ένα iPhone 17. Δύο Playstation 5. Μία δωροεπιταγή αξίας 500€ από το Πλαίσιο. Μία εντός έδρας φανέλα της Liverpool FC, υπογεγραμμένη από τον Αλεξάντερ Ισάκ, αξίας 570€. Δύο αδιάβροχα ηχεία JBL Flip 6. Πέντε κουπόνια για 100 δώρα* για το live casino της interwetten. Τρεις εντός έδρας εμφανίσεις της Liverpool FC. Τρεις υπογεγραμμένες εμφανίσεις της ομάδας μπάσκετ της Μπάγερν. Μία εμφάνιση των New England Patriots, έξι φορές πρωταθλητών NFL. Μία εμφάνιση της Ραπίντ Βιέννης. Δέκα κουπόνια για 50 δώρα* για το live casino της interwetten.

Στα 35α γενέθλιά της, η Interwetten δεν σβήνει απλώς κεράκια – μοιράζει εμπειρίες!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ