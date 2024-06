Την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά στο Χάλε πήρε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας του Άρτουρ Φις με 6-7(5), 6-3, 6-4.

The Halle love continues 👏@AlexZverev takes out Fils 6-7 6-3 6-4 to reach his 4th #TerraWortmannOpen semi-final pic.twitter.com/eq1ZK09JZb