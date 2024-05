O Τόμι Πολ πήρε τη νίκη κόντρα στον Χούμπερτ Χούρκατζ με 7-5, 3-6, 6-3 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης, εκεί όπου περιμένει τον νικητή από το ματς του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Τόμι Πολ απέκλεισε από τη συνέχεια του τουρνουά της Ρώμης τον Χούμπερτ Χούρκατς και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά Masters της Ρώμης. Ο Αμερικανός είναι στο μονοπάτι του Στέφανου Τσιτσιπά και θα είναι ο αντίπαλός του, εάν ο Έλληνας πάρει τη νίκη στα προημιτελικά κόντρα στον Νίκολα Τζάρι.

Milestone Moment for Tommy 👏 First Masters 1000 Semi-Final on clay ✅ 150th Tour-Level win ✅ Consecutive Top 10 wins for the first time ✅ @TommyPaul1 #IBI24 pic.twitter.com/Q5Ct3dxG5j

Ο Αμαερικανός τενίστας κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ στα 12 games (7-5), με τον Πολωνό να έχει άμεση απάντηση στο δεύτερο σετ και με 6-3 έστειλε την υπόθεση πρόκριση στο decider set. Εκεί, ο Τόμι Πολ ήταν καλύτερος πετυχαίνοντας ένα παραπάνω break από τον αντίπαλό του. Στο 9ο game, όπου ο Πολ προηγούταν με 5-3, ο Χούρκατς έχασε έξι break points, σβήνοντας παράλληλα τρία match points του Αμερικανού.

Την τέταρτη φορά που είχε match point, ο Τόμι Πολ δεν λάθεψε και έκλεισε το σετ πανηγυρίζοντας την πρώτη πρόκριση της καριέρας του στα ημιτελικά ενός 1000αριού χωμάτινου τουρνουά.

Tommy the tank engine 🔥@TommyPaul1 comes through a dramatic 15-minute last game to defeat Hurkacz and reach the last 4 in Rome!#IBI24 pic.twitter.com/aJO4XK2h6w