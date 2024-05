Μία τεράστια νίκη πανηγύρισε ο Αλεξάντρ Μίλερ με 3-6, 6-3, 6-2 επί του Αντρέι Ρούμπλεφ και σφράγισε το εισιτήριο για τη φάση των "16" του τουρνουά Masters της Ρώμης.

Από qualifier στο τουρνουά της Ρώμης, ο Αλεξάντρ Μίλερ πήρε την πρόκριση στη φάση των "16" επικρατώντας σε ματς μίας ώρας και 49 λεπτών του Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο 27χρονος Γάλλος μπορεί να βρέθηκε πίσω στα σετ, ωστόσο κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του για να ολοκληρώσει μία μεγάλη ανατροπή απέναντι στον κάτοχο του τίτλου της Μαδρίτης.

