Όπως αναμενόταν, Δήμος Καλλιθέας και Περιφέρεια έλυσαν εγκαίρως το γραφειοκρατικό ζήτημα του «Ελ Πάσο», στο οποίο θα διεξαχθεί κανονικά το Athens Kallithea - ΟΦΗ.

Βγήκε ο «λευκός καπνός» για την έδρα της αναμέτρησης της Athens Kallithea με τον ΟΦΗ. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta προέκυψε κώλυμα για τη χρήση του «Ελ Πάσο», λόγω γραφειοκρατικού προβλήματος που αφορούσε τον Δήμο Καλλιθέας και την Περιφέρεια, για το οποίο δεν είχε ευθύνη το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων, όμως πλέον αυτό λύθηκε.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta χάρη στις πιέσεις από πλευράς της Athens Kallithea, η οποία εξ αρχής δεν ήθελε να γίνει το ματς σε διαφορετικό γήπεδο, έπεσαν οι υπογραφές από τον Δήμο και την Περιφέρεια για το παραχωρητήριο του γηπεέδου εντός της προθεσμίας που είχε δώσει η ΕΠΟ μέχρι τις 12:00 της Δευτεράς και συνεπώς ο αγώνας θα γίνει κανονικά στην Καλλιθέα.

Θυμίζουμε πως για τη διεξαγωγή του ματς είχε εξεταστεί η λύση της Καλαμάτας και είχε οριστεί προσωρινά στη Νέα Σμύρνη, όμως ο Πανιώνιος ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να δώσει το γήπεδο. Εάν ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν έλυναν το πρόβλημα ήταν ορατό το ενδεχόμενο αναβολής, όμως αυτό τελικά αποφεύχθηκε.

Πλέον η σχετική αλλαγή έχει γίνει και από πλευράς ΕΠΟ, η οποία μέχρι χθες στους ορισμούς έγραφε ως γήπεδο διεξαγωγής τη Νέα Σμύρνη και πλέον αναγράφεται το «Γρ. Λαμπράκης».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 15:00

Άρης - Μαρκό 20:00

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου