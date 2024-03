Ο Μπεν Σέλτον πήρε τη νίκη επί του Μάρτιν Λανταλούτσε με 6-3, 6-4 και παίρνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Miami Open.

Πετυχαίνοντας επτά άσους, έχοντας ποσοστό 71% στο πρώτο σερβίς, ο Μπεν Σέλτον πήρε τη νίκη 6-3, 6-4 επί του Μάρτιν Λανταλούτσε και σφράγισε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Miami Open.

Ο νεαρός τενίστας, μετά την πρόκρισή, του έγινε ο πρώτος Αμερικανός του Top20 που συνεχίζει στο τουρνουα μιας και οι Τέιλορ Φριτζ, Φράνσις Τιαφό αποχώρησαν νωρίς από το τουρνουά.

Ο Μπεν Σέλτον ήταν πολύ καλός στην αναμέτρηση, χωρίς ν' αφήσει πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του. Στο πρώτο σετ χρειάστηκε ένα break, στο 6ο game, βάζοντας τις βάσεις για να πάρει προβάδισμα στο ματς. Με σκορ 6-3 πήρε το πρώτο σετ, στο οποίο πραγματοποίησε το πιο δυνατό σερβίς του αγώνα με ταχύτητα 143 μίλια/ώρα.

Ben Shelton hit a 143 mph serve in Miami.



He’s still only 21 years old & hasn’t even completed 2 full years on tour.



Can’t wait to see what his serve looks like a few years from now.



💣



