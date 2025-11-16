Παρότι έχασε το πρώτο σετ από μία εξαιρετική Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, επικράτησε με 3-1 στο Ζηρίνειο και έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στην φετινή Volley League Ανδρών.

Το πολύ καλό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» παρότι είδαν την Κηφισιά να παίρνει το πρώτο σετ, αντέδρασαν και έκαναν με χαρακτηριστική άνεση το 1-3 (25-21, 17-25, 21-25, 11-25) πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια, όλες κατακτώντας και το τρίποντο. Με 12 βαθμούς η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου παραμένει στην κορυφή με 12 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Μίλωνα που επίσης έχει το απόλυτο, ενώ η Κηφισιά έχει 3 βαθμούς και είναι στην 7η θέση.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι με... όπλο το σερβίς και με παίκτη κλειδί τον Σπηριούνη κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ, κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που με την σειρά του έκανε το χειρότερο φετινό του παιχνίδι. Στα υπόλοιπα τρία οι περσινοί πρωταθλητές ήταν αυτοί που έκαναν φοβερό σερβίς και με συνολικά 13 άσους έφτασαν στην κατάκτηση της νίκης, κρατώντας το απόλυτο των βαθμών.