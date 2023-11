Ακάθεκτος ο Ντιμιτρόφ, πέρασε στα ημιτελικά και περιμένει Τσιτσιπά ή Χατσάνοφ

Αλλη μία τρομερή εμφάνιση από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ που επικράτησε του Χουρκάτζ με 2-1 σετ, με τον Πολωνό να είναι πλέον σε δύσκολη θέση για το ATP Finals.

O Ντιμιτρόφ πήρε με 6-1 το πρώτο σετ, έχασε με 6-4 το δεύτερο, αλλά κέρδισε με 6-4 το τρίτο και αναγκάζει έτσι τον Πολωνό να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση στο Τορίνο, μέσω ενός 250αριου τουρνουά είτε στο Μετς, είτε στη Σόφια την επόμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, ο Βούλγαρος περιμένει είτε τον Στέφανο Τσιτσιπά, είναι τον Κάρεν Χατσάνοφ στα ημιτελικά αύριο.

Σε μόλις 28 λεπτά ο Ντιμιτρόφ ξεμπέρδεψε με το πρώτο σετ. Προηγήθηκε με 3-0 με ένα break και μετά το 3-1 έκανε κι ένα δεύτερο, κλείνοντας το σετ στο 6-1, έχοντας χάσει μόνο πέντε πόντους στο σερβίς του!

O Χουρκάτζ, που καιγόταν για τη νίκη καθώς διεκδικεί ακόμη ένα από τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια για το ATP Finals, δεν είχε άλλη επιλογή από το να παίξει πιο επιθετικά και το σερβίς του βοήθησε σε αυτό.

Ενώ και ο Ντιμιτρόφ δεν έχανε service game, ο Χουρκάτζ σέρβιρε με ασύλληπτη σταθερότητα, κάνοντας μάλιστα το υπέρ του 4-3 με 4 άσους!

Στο υπέρ του 5-4 βρήκε τα πρώτα break point στο σετ και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, πηγαίνοντας το παιχνίδι σε τρίτο σετ.

Εκεί στο 3-3 ο Ντιμιτρόφ ήταν αυτός που βρήκε διπλό break point και το εκμεταλλεύτηκε με ένα πέρασμα στη διαγώνιο. O Βούλγαρος κράτησε το σερβίς του στα επόμενα δύο δικά του service game και πέρασε στα ημιτελικά.