Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για την χώρα που θα υποστηρίξει στο Μουντιάλ του 2026, με την απάντηση του να μην είναι αυτή που περιμέναμε.

Εχθές Παρασκευή (05/12) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία και η συνέντευξη Τύπου της Μάντσεστερ Σίτι στα πλαίσια του σημερινού εντός έδρας αγώνα της εναντίον της «νεοφώτιστης», αλλά και «επικίνδυνης», όπως αποδεικνύεται, Σάντερλαντ.

Εκεί ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, μίλησε εκτός των άλλων και για την χώρα που θα υποστηρίζει στο επερχόμενο Μουντιάλ, με την απάντηση που έδωσε να ξαφνιάζει τους περισσότερους.

Και αυτό επειδή όλοι θα περιμέναμε πως ο Καταλανός τεχνικός θα διαλέξει μια χώρα όπως την Ισπανία, που είναι η γενέτειρα του, ή την Αργεντινή, ελέω της σχέσης του με τον Λιονέλ Μέσι. Όμως, ο 54χρόνος προπονητής μας άφησε όλους άναυδους, σημειώνοντας πως επιλέγει να υποστηρίξει την Αγγλία στο επικείμενο τουρνουα.

«Οι συνήθεις ύποπτοι, είμαι σίγουρος ότι όλοι συμφωνούμε για τα τρία ή τέσσερα φαβορί. Θα ήθελα να κερδίσει η Αγγλία. Δεν θέλω να ακουστώ πολύ γενναιόδωρος, αλλά βρίσκομαι εδώ αρκετά χρόνια, είμαι μέρος αυτής της χώρας και θα ήθελα πολύ ο Τόμας Τούχελ και η ομάδα του να το πετύχουν».

Pep Guardiola wants to see England lift the World Cup 👀🏆



The Manchester City boss said he’d love to see Thomas Tuchel and his team lift the trophy after spending years in the country. pic.twitter.com/CXPBMeiqTA December 5, 2025

Ο δρόμος των «τριών λιονταριών» βέβαια κάθε άλλο παρά εύκολος θα είναι, καθώς το σύνολο του Τούχελ κληρώθηκε σε έναν από τους ελάχιστους δύσκολους ομίλους του τουρνουά. Η πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει θα είναι η Κροατία, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο του 2022 στο Κατάρ και την δεύτερη σε εκείνο της Ρωσίας το 2018, αποκλείοντας μάλιστα την Αγγλία στα ημιτελικά.

Επόμενος της αντίπαλος θα είναι η Γκάνα, η οποία σε δέκα προκριματικούς αγώνες σημείωσε μόνο μία ήττα, ενώ το καρέ συμπληρώνει ο Παναμάς που είναι μία από τις πιό αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης. Μάλιστα την τελευταία φορά που είχαν έρθει αντιμέτωποι οι δύο τους, η Αγγλία τον είχε συντρίψει, επικρατώντας με το επιβλητικό 6-1.