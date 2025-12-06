Ο 29χρονος Αμερικανός, Καρλ Γκαμπλ είναι το νέο απόκτημα της Μυκόνου και έρχεται να αντικαταστήσει τον Τζέρεμι Έβανς.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της Μυκόνου με τον Τζέρεμι Έβανς, ήρθε και αυτήν της απόκτησης του Καρλ Γκαμπλ.

Ο 29χρονος ψηλός (2.03μ.) έρχεται να αντικαταστήσει τον Έβανς και να ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου. Προερχόμενος από την Α2 της Ιταλίας, όπου και αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ουράνια Μιλάνο, με 5,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε επτά συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου

«Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καρλ Γκαμπλ.

Ο Καρλ Γκαμπλ (Karl William Gamble Jr.) γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1996 στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,03 μ. και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην ιταλική Ουράνια Μιλάνο, όπου σημείωσε 5,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε επτά συμμετοχές στη Serie A2, μένοντας στο παρκέ για 19,1 λεπτά.

Ο Καρλ Γκαμπλ είναι απόφοιτος του Κολεγίου Μιντλ Τενεσί Μπλου Ρέιντερς (2015–19). Ως επαγγελματίας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο με την Ομόνοια Λευκωσίας (2020–21) και στη συνέχεια πέρασε από τους Τράισκιρχεν Λάιονς (Αυστρία), τη Λάχτι (Φινλανδία) και τους Νόρσεπινγκ Ντόλφινς (Σουηδία).

Την περσινή σεζόν είχε 16,6 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ με τη Λέβιτσε σε 29 συμμετοχές στην Extraliga της Σλοβακίας, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 25,7 λεπτά.

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Μύκονος Betsson καλωσορίζει τον Καρλ Γκαμπλ στην οικογένειά της και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν!».