Επιβίωσε ο Ζβέρεφ σε ματς 2,5 ωρών

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-1 σετ τον Μάρτον Φούσοβικς και συνεχίζει στο Παρίσι.

Πολύ σημαντική νίκη για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ που τον διατηρεί σε θέση ισχύος για την πρόκριση στο ΑΤΡ Finals.

Κόντρα στον Μάρτον Φούσοβικς τα βρήκε σκούρα και χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να περάσει στον επόμενο γύρο του Παρισιού. Ο Γερμανός έχασε με 6-4 το πρώτο σετ, αλλά πήρε τα άλλα δύο με 7-5, 6-4. Αν και δεν απειλήθηκε στο σερβίς του, ο ίδιος έκανε τα εύκολα δύσκολα καθώς σπατάλησε 10 από τις 13 ευκαιρίες που είχε για break.

To παιχνίδι πήγε να του φύγει από τα χέρια στο δεύτερο σετ όταν ο Ούγγρος έφτασε να έχει προβάδισμα 5-4, αλλά εκεί μίλησε η κλάση του Ζβέρεφ, ο οποίος κράτησε εύκολα το σερβίς του και έκανε αμέσως μετά το break για να πάρει το σετ με 7-5.

Στο τρίτο αμφότεροι ξεκίνησαν με break, αλλά ο Γερμανός στο 4-4 κατάφερε να σπάσει ξανά το σερβίς του αντιπάλου του και να κλείσει το ματς στο δικό του σερβίς.

