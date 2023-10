Ο Μπεν Σέλτον έκανε μεγάλη ανατροπή και κέρδισε με 2-6, 6-3, 7-6 τον Γιάνικ Σίνερ, στην σημαντικότερη νίκη της καριέρας του.

Ο νεαρός Αμερικανός για πρώτη φορά θα παίξει σε προημιτελικό ενός Masters και το έκανε με εντυπωσιακή ανατροπή, σταματώντας το σερί 7 νικών του Ιταλού.

Ο Σίνερ ήταν απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο σετ, με μόλις 7 λάθη και τον Σέλτον να του δίνει με διπλό λάθος στο σερβίς το πρώτο από τα δύο break που είχε. Στο δεύτερο ο Αμερικανός ισορρόπησε, ο Σίνερ σχεδόν διπλασίασε τα αβίαστα λάθη (13) και ήρθε η ισοφάριση που έστειλε το παιχνίδι σε τρίτο σετ. Εκεί αμφότεροι ήταν προσεκτική με τα service game τους και οδήγησαν το ματς και την πρόκριση στο tie break. Εκεί ο Σέλτον ξεκίνησε με μίνι break, προηγήθηκε 3-0 και ο Σίνερ έκανε αβίαστο για να το δώσει προβάδισμα 4-0.

Ο Ιταλός ωστόσο έκανε διπλό μίνι break, μείωσε σε 4-3 και πήρε το σερβίς για να περάσει μπροστά με 5-4! Ο Σέλτον έφτασε πρώτος σε match point (6-5) και πήρε τον επόμενο πόντο στο σερβίς του Σίνερ.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Σεμπάστιαν Κόρντα που επικράτησε σήμερα του Αργεντινού Σερουντόλο με 7-5, 7-6.

