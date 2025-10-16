Οι σκληρές ήττες από τη Σκωτία και τη Δανία ανάγκασαν την Ελλάδα να... κατρακυλήσει στο ranking της FIFA.

Το όνειρο του Μουντιάλ έσβησε πρόωρα και άδοξα για την Εθνική Ελλάδος. Και έσβησε εξαιτίας των δύο back to back σκληρών ηττών από τη Σκωτία και τη Δανία αντίστοιχα.

Τα δύο αυτά πολύ αρνητικά αποτελέσματα δεν στοίχισαν στη «γαλανόλευκη» μόνο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έφεραν και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, που βέβαια ακόμα στα χέρια των διεθνών είναι να τις... γλιτώσουν.

Για την ακρίβεια, η Ελλάδα κατρακύλησε στο ranking της FIFA, σημείωσε πτώση οκτώ θέσεων και βρέθηκε από την 40η στην 48η θέση μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή μάλιστα ήταν και η μεγαλύτερη καθίζηση που είχε μέσα στη διακοπή του Οκτωβρίου ομάδα στην Ευρώπη, μαζί με αυτή της Σουηδίας (από 32η πήγε 40η).

Η σημασία του FIFA ranking δεν είναι διόλου αμελητέα, αφού βάσει αυτού καθορίζονται τα γκρουπ δυναμικότητας στις κληρώσεις. Όσο πιο ψηλά βρίσκεσαι, τόσο πιο πολλές ομάδες του... χεριού σου - θεωρητικά - αντιμετωπίζεις στον δρόμο για τις μεγάλες διοργανώσεις.