Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Τζακάρτα, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα για το 53ο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που ξεκινά την Κυριακή (19/10, 14:00-15:00) με τον προκριματικό ανδρών.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ηγείται της εθνικής ομάδας, στην οποία βρίσκονται επίσης οι Αλκίνοoς Γραικός, Αντώνης Τανταλίδης και Στέφανος Τσολακίδης. Είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη νέα Ολυμπιάδα και στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Για τον 34χρονο Πετρούνια, το παγκόσμιο πρωτάθλημα αποτελεί μια νέα πρόκληση, ήδη τον Μάιο στη Λειψία συνέχισε τη συλλογή χρυσών μεταλλίων, καθώς έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 8η φορά στην καριέρα του.

Στην Τζακάρτα έπιασε ήδη δουλειά, υπό τις τεχνικές οδηγίες του Δημήτρη Ράφτη, ανεβάζοντας βίντεο από την πρώτη του προπόνηση. Ο τελικός των κρίκων είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Παρασκευής (24/10).

Ο «άρχοντας των κρίκων» σε επίπεδο παγκοσμίων πρωταθλημάτων κυριάρχησε στη Γλασκώβη (2015), στο Μόντρεαλ (2017) και στην Ντόχα (2019), ενώ ήταν 3ος στην Αμβέρσα το 2023.