Οργή Ζβέρεφ για το μεταμεσονύχτιο ματς με Φοκίνα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με… μετρημένους στα δάχτυλα θεατές, έγινε στο Πεκίνο το παιχνίδι του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Αλεχαντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Μπορεί να κέρδισε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-1 σετ (6-7, 6-2, 6-1), ωστόσο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον θυμό του για το γεγονός ότι οι διοργανωτές αντί να τους βάλουν να παίξουν στην ώρα τους σε άλλο court στην ώρα του (21:00 τοπική), τους κράτησαν στο κεντρικό γήπεδο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το παιχνίδι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ο λόγος ήταν προφανώς τα εισιτήρια των θεατών, μόνο που τελικά…. το γήπεδο των 15.000 θέσεων, είχε περίπου 200 άτομα που έμειναν για να δουν το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε μετά τις 02:30.

Quarter-final No.10 of 2023 @AlexZverev outlasts Davidovich Fokina 6-7(4) 6-2 6-1 and will face Jarry next!#ChinaOpen pic.twitter.com/avFQRLyLTr