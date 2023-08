Ο Χουρκάτζ απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου Τσόριτς και παίζει με Τσιτσιπά

Με ανατροπή (5-7, 6-3, 6-3) ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ άφησε εκτός συνέχειας τον κάτοχο του τίτλου, Μπόρνα Τσόριτς και θα βρεθεί στον δρόμο του Τσιτσιπά.

Η ρεβάνς του περσινού τελικού δεν θα γίνει τελικά στο Σινσινάτι.

Αυτό γιατί ο κάτοχος του τίτλου, Μπόρνα Τσόριτς, αποκλείστηκε από τον Χουμπέρτ Χουρκάτζ κι έτσι ο Πολωνός θα τεθεί αντίπαλος του περσινού φιναλίστ Στέφανου Τσιτσιπά, στην φάση των «16».

Hubi comes through @HubertHurkacz takes out defending champion Coric 5-7 6-3 6-3 to make the last 16 at @CincyTennis! pic.twitter.com/VzUren8tAJ