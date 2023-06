Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ανάρτηση στο Twitter για την... αγάπη κατά τη διάρκεια του 7ου game με τον Ρισάρ Γκασκέ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Στουτγάρδης.

Φαίνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να παίζει τένις και να ανεβάζει ποστ στα Social Media ταυτόχρονα. Στις 18:31, κατά τη διάρκεια του 7ου game με τον Ρισάρ Γκασκέ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Στουτγάρδης, με το σκορ στο 3-3, έγινε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter με θέμα την... αγάπη.

«Μην ξεχνάς να σταματάς για να δεις, να ακούσεις και να αγαπήσεις. Γιατί μία ημέρα όλα αυτά θα έχουν χαθεί, όπως κι εσύ», έγραφε η ανάρτηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, ο οποίος λίγο αργότερα έχασε το πρώτο σετ με 7-6. Προφανώς το tweet έγινε από κάποιον διαχειριστή του λογαριασμού του ή απλά το είχε προγραμματίσει ο ίδιος.

Don't forget to stop and see and listen and love. Because one day this will all be gone and so will we.