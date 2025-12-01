Καλοσκάμης: «Σημαντική νίκη, μας δίνει αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε» (vid)

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Δημήτρης Καλοσκάμης μετά το 3-2 επί του Παναθηναϊκού έκανε λόγο για σημαντική νίκη που δίνει στην ομάδα του αυτοπεποίθηση για την συνέχεια.

Η ΑΕΚ παρότι προηγήθηκε με 2-0 και είδε τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει στο 90', κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη στην Λεωφόρο επικρατώντας με 3-2. Μετά την λήξη του αγώνα ο Δημήτρης Καλοσκάμης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Τεράστια νίκη! Παντα ένα ντέρμπι έχει τέτοιες στιγμές: χαρά, λύπη, ένταση πολύ, αγωνία. Ήμασταν καλά στο πλάνο μας που μας ζήτησε ο προπονητής, γι’ αυτό και προηγηθήκαμε 0-2. Είχαμε μία ατυχία στο γκολ που δεχθήκαμε. Μας πίεσε ο ΠΑΟ. Δεν παρατήσαμε ποτέ το παιχνίδι, ούτε στο 2-2, γι’ αυτό και ανταμειφθήκαμε».

Για την εξαιρετική εβδομάδα της ΑΕΚ με σερί και δύσκολες νίκες: «Μας δίνει αυτοπεποίθηση. Να συνεχίσουμε με αυτές τις εμφανίσεις και το ρυθμό. Να χαρούμε σήμερα, αλλά ξεκινά μία καινούργια εβδομάδα και να δούμε τα επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι η διακοπή αυτή ήταν ευεργετική. Αλλάξαμε λίγο την προπόνηση. Δενόμαστε μεταξύ μας, μην ξεχνάμε ότι έχουμε νέο προπονητή, νέους παίκτες. Θα φανεί παραπάνω αυτό όσο περνά ο καιρός».