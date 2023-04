Ο Ρούμπλεφ στον τελικό του Μόντε Κάρλο με ανατροπή επί του Φριτζ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 2-1 σετ σε ένα «επεισοδιακό» ημιτελικό στο Μόντε Κάρλο.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκλεισε το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Μόντε Κάρλο.

Σε έναν τελικό με απρόβλεπτα, επικράτησε με 2-1 σετ (5-7, 6-1, 6-3) και περιμένει στον τελικό έναν εκ των Ρούνε και Σίνερ.

Ο αγώνας λόγω βροχής άργησε να ξεκινήσει, ενώ στο τρίτο σετ, με το σκορ στο 2-1 υπέρ του Ρούμπλεφ, άρχισε να βρέχει ξανά. Ο διαιτητής ήθελε να συνεχιστεί το παιχνίδι κάτι στο οποίο αντέδρασε ο Φριτζ (αλλά και ο Ρούμπλεφ σε ένα αστείο διάλογο με τον διαιτητή) και έπειτα από διαπραγματεύσεις, αποφάσισε να πάνε στα αποδυτήρια.

Andrey Rublev, future weather man.



“What time does the rain stop?”



Umpire: “They don’t have the time it stops.”



“The iPhone doesn’t show?”



pic.twitter.com/4QUtTECgBk