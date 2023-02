Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φανερά κουρασμένος, ηττήθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του από τον Γιάνικ Σίνερ (4-6, 3-6) και αποχαιρέτησε πρόωρα το Ρότερνταμ.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το χειρότερο παιχνίδι της χρονιάς και ηττήθηκε δίκαια από τον Γιάνικ Σίνερ, για να αποχαιρετήσει πρόωρα το Ρότερνταμ.

Στο μεγαλύτερο ματς έδειχνε πολύ κουρασμένος και έχασε με 2-0 σετ (6-4, 6-3 σε 1 ώρα και 21 λεπτά), χάνοντας και σημαντικούς βαθμούς στο ranking. Ολα πήγαν χάλια σήμερα για τον Τσιτσιπά που γνώρισε την δεύτερη ήττα του στη σεζόν (13-2 ρεκόρ πλέον) μετά από τον τελικό της Αυστραλίας με τον Τζόκοβιτς.

Με μόλις έναν άσο στο ματς, πολύ άσχημα χτυπήματα στη διάρκεια του αγώνα, υπερβολικά χαμηλά ποσοστά στο σερβίς (52%) και μόλις 8 winners (20 ο αντίπαλός του) δεν είχε τύχη απόψε και πλέον ετοιμάζεται για το Μεξικό.

Ο Ιταλός παρά το αμφίρροπο πρώτο σετ, έπαιζε πιο επιθετικά από τον Τσιτσιπά, ο οποίος δεν έβγαλε σήμερα ένταση στο παιχνίδι του. Είχε καλύτερη εικόνα ο Σίνερ και πήρε με ένα κρίσιμο break στο 4-4 το πρώτο σετ. Σε όλο το σετ μάλιστα έχασε μόλις 4 πόντους στο δικό του σερβίς. O Σινερ με δύο εύκολα break στην αρχή και το τέλος του δεύτερου σετ, πέρασε στα προημιτελικά όπου θα παίξει με τον Βαβρίνκα.

Στο πρώτο game του αγώνα, το 40-0 του Τσιτσιπά έγινε 40-40 με όλους τους πόντους να έρχονται από λάθη των δύο αντιπάλων. Τελικά ο Στέφανος το έκλεισε έπειτα από δύο ισοπαλίες, με ένα βολέ και ένα καλό σερβίς.

Ο Σίνερ με έναν άσο έκλεισε το πρώτο δικό του service game, με τον Τσιτσιπά να δυσκολεύεται ξανά να κλείσει το δικό του, αλλά να το καταφέρνει χάρη σε ένα οριακό μπάκχαντ στη διαγώνιο, που δυσκόλεψε την άμυνα του Ιταλού, που στο επόμενο χτύπημα έκανε το λάθος.

Το 2-2 έγινε με έναν δύσκολο κερδισμένο πόντο του Σίνερ έπειτα από ωραία χτυπήματα και των δύο στη διαγώνιο, με τον Στέφανο να κλείνει για πρώτη φορά εύκολα ένα δικό του service game και να κάνει το υπέρ του 3-2.

Το 3-3 έγινε με το πρώτο love game του Σίνερ, με το Νο3 του κόσμου να απαντά με τον ίδιο τρόπο. Ο Ιταλός πάλι με love game ισοφάρισε και μετά έφτασε στο πρώτο break point του ματς και το πέτυχε παίζοντας πολύ επιθετικά και εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική του επιστροφή στο σερβίς του Στέφανου.

Πήγε να σερβίρει για το σετ και το έκλεισε, κάνοντας το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά.

