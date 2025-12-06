Κόντης: «Τα λόγια στέρεψαν, χρειάζονται μόνο έργα»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο ΟΦΗ δεν ήτταν καλός ούτε στο «Γεώριος Καραϊσκάκης» και γνώρισε την 9η ήττα του σε 12 ματς πρωταθλήματος, καθώς έχασε από τον Ολυμπιακό με 3-0. Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στο θέμα της νοοτροπίας της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως τα λόγια στέρεψαν και πλέον απαιτούνται μόνο έργα, ενώ τόνισε πως ο πρώτος γύρος ήταν απογοητευτικός για μια ομάδα όπως ο ΟΦΗ.

Οι δηλώσεις του Κόντη

«Δεν μπορώ να πω πολλά για το παιχνίδι, είμαστε απογοητευμένοι λόγω των πολλών λαθών που κάναμε, τα δύο από τα τρία γκολ που δεχθήκαμε ήταν από δικά μας λάθη. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται και πρέπει να το διορθώσουμε άμεσα.

Έρχομαι και μιλάω και νιώθω περίεργα, δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθούν τα παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Ο πρώτος γύρος είναι απογοητευτικός για μια ομάδα όπως ο ΟΦΗ και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε μόνο εμείς.

Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να δουλέψουμε. Τα λόγια στέρεψαν και χρειάζονται μόνο έργα».