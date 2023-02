Ο Ισνερ έγινε… 500αρης και ο Γου έγραψε ιστορία

Στον ημιτελικό του Ντάλας ο Τζον Ισνερ έφτασε τα 500 κερδισμένα tie break και πλέον έχει στην κατοχή του τρία ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσουν, ωστόσο έχασε τον τίτλο από τον Κινέζο Γιπίνγκ Γου.

Στον αγώνα της Παρασκευής στο τουρνουά του Ντάλας, ο Τζον Ισνερ έκανε ένα ιστορικό ρεκόρ κόντρα στον Εμίλιο Γκόμεζ.

Πέρα από τη νίκη του, κέρδισε στο tie break το πρώτο σετ, κάτι που έκανε για 500η φορά στην καριέρα του (έφτασε τα 501 μετά τον χαμένο τελικό στο Ντάλας από τον Κινέζο Γου).

Είναι ο πρώτος που σπάει αυτό το φράγμα, με τον δευτερο και τον τρίτο (Φέντερερ με 465 και Κάρλοβιτς με 398) να είναι πολύ πίσω.

Δύσκολα θα πέσει αυτό το ρεκόρ, όπως και άλλα δύο που έχει στην κατοχή του ο Αμερικανός.

Ο Ισνερ έχει και τους περισσότερους άσους στην ιστορία της ATP (14.211 με δεύτερο τον Κάρλοβιτς με 13.762), αλλά και το ταχύτερο σερβίς που έχει καταγραφεί στην ιστορία (253χλμ/ωρα).

«Έχω κερδίσει πολλά tie-breaks όπως και στο 1o set, 500 συγκεκριμένα. Χαίρομαι που δεν χρειάστηκε σήμερα να κερδίσω και το 501ο. Είναι όλα θέμα εμπειρίας. Θα μου άρεσε να κερδίζω set με 6-1, 6-2 όπως ο Νόβακ (Τζόκοβιτς), αλλά δεν είναι του στυλ μου», σχολίασε ο Αμερικανός λίγο μετά το ρεκόρ του.

Στον τελικό του Ντάλας ο Ισνερ κέρδισε άλλο ένα tie break όμως ο Κινέζος Γου ήταν αυτός που χαμογέλασε στο τέλος και έγραψε ιστορία.

Μετά από ένα επικό ματς με τρία tie break και το τελευταίο να λήγει στο 14-12, ο Κινέζος επικράτησε με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 7-6) και έγινε ο πρώτος τενίστας από την χώρα του με τίτλο σε ATP τουρνουά.

