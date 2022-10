O Χόλγερ Ρούνε έβρισε τον διαιτητή Λεϊλάνι εξαιτίας ενός λάθος του δεύτερου σε κρίσιμο σημείο του τελικού στην Βασιλεία.

Εξαλλος με τον διαιτητή του τελικού στη Βασιλεία, ήταν ο Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Δανός έχασε έναν κρίσιμο πόντο γιατί τον αποσυντόνισαν οι διαφημιστικές -ηλεκτρονικές- πινακίδες που ξαφνικά έσβησαν, με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν την προσοχή.

With automatically line calls there is not much for the umpire to keep an eye on…not to see this should not be possible and at a very crucial time in the match. It is just really bad pic.twitter.com/a582iXRT0z