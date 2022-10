Με εξαιρετικό σερβίς ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε για 7η φορά τον Χουμπέρτ Χουρκάτζ και είναι στα ημιτελικά της Αστάνα!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στα ημιτελικά της Αστάνα!

Ο Ελληνας τενίστας έκανε εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε τον Χουμπερτ Χουρκάτζ με 2-0 σετ (7-6 (8), 6-3 σε 1 ώρα και 41 λεπτά) σερβίροντας εκπληκτικά σε όλο το παιχνίδι και πλέον αύριο (8/10) θα παίξει στον ένατο ημιτελικό του μέσα στο 2022, με αντίπαλο τον Αντρέι Ρούμπλεφ (στις 13:00 ώρα Ελλάδος ο ημιτελικός).

Στο πρώτο σετ ο Στέφανος είχε 8 ευκαιρίες για break και δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από αυτές, όμως στο tie break επιβίωσε από 5 set point του αντιπάλου του για να κάνει το 1-0!

Στο δεύτερο βρήκε μία ευκαιρία μόνο για μπρέικ, αλλά την «εξαργύρωσε» και έφτασε εύκολα στην πρόκριση.

Ο Χουρκάτζ είχε 11 άσους, αλλά ο Στέφανος 86% κερδισμένους πόντους στο δικό του πρώτο σερβίς (38/44) και 78% στο δεύτερο, χάνοντας σε όλο το ματς μόνο 10 πόντους στα δικά του service game!

Σε ένα λεπτό ο Χουρκάτζ πήρε το πρώτο game χάνοντας μόνο τον πρώτο πόντο του αγώνα. Ο Στέφανος ισοφάρισε με ένα winner και ένα αβίαστο λάθος του Πολωνού, ο οποίος όμως στο επόμενο game είχε 3 άσους, για να προηγηθεί με 2-1.

He shoots HE SCORES @steftsitsipas goes between the wickets of Hurkacz at #AstanaOpen pic.twitter.com/fGZnlUhMK6