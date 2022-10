Τσιτσιπάς: «Κάποιες φορές κοιμάμαι με τη ρακέτα του Φέντερερ»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξή του από την Αστάνα αναφέρθηκε στην κίνηση του Ρότζερ Φέντερερ να του χαρίσει μια ρακέτα του στη διάρκεια του Lover Cup στο Λονδίνο.

O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε την ευτυχία να ζήσει ως συμπαίκτης του Ρότζερ Φέντερερ, την τελευταία παράσταση του Ελβετού πριν από μερικές ημέρες στο Lover Cup στο Λονδίνο.

Ο 24χρονος Ελληνας τενίστας ζήτησε ένα αναμνηστικό από τον Φέντερερ και όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου στο Αστάνα Όπεν ο 41χρονος «βασιλιάς» δεν του χάλασε το χατίρι.

«Του είπα, "θα σήμαινε τα πάντα για μένα αν μπορούσα να έχω μια από τις ρακέτες σου. Σε θαυμάζω από τότε που ήμουν τριών ετών. Αν μπορούσα να πάρω μια από τις ρακέτες σου στο σπίτι μου, θα ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα. Ελπίζω να μην σε πειράζει να μου δώσεις κάτι από την ταυτότητά σου"», είπε ο Τσιτσιπάς.

