Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στη σεζόν και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Αστάνα κερδίζοντας με 2-0 σετ τον Μαναρινό.

Μία από τις γρηγορότερες νίκες της καριέρας του πέτυχε ο Αντρέι Ρούμπλεφ στην Αστάνα.

Ο Ρώσος τενίστας… κατάπιε τον Αντριάν Μαναρινό σε λιγότερο από μία ώρα, κερδίζοντας με 2-0 σετ (6-1, 6-2 σε 56 λεπτά).

Andrey's playing GIANT @AndreyRublev97 firing on all cylinders early vs Mannarino. #AstanaOpen pic.twitter.com/QrwVlLN5lW